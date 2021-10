Hoe ziet de poort naar het Midden-Oosten eruit? Op die vraag probeer ik al bijna twintig jaar lang een antwoord te vinden. Veel mensen denken dat die deur wel moet lijken op de poort die toegang geeft tot de hel, uit ”De goddelijke komedie” van Dante. ”Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt”, staat daar boven. Als er een hel op aarde bestaat, is de kans immers toch wel buitengewoon groot dat die in het Midden-Oosten is gesitueerd.