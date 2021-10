Wandelaars beginnen aan klimaattocht door Nederland en Schotland

Met een wandeling van de Eemshaven naar Loppersum, in de provincie Groningen, gaan woensdag The Climate Miles van start. De wandeltocht is georganiseerd door duurzaamheidsorganisatie Urgenda en voert komende maand dwars door Nederland en Schotland. Dagelijks leggen de deelnemers 20 tot 30 kilometer af. Eindpunt is Glasgow, waar vanaf 31 oktober de internationale klimaattop COP26 wordt gehouden. Van Rotterdam naar Edinburgh gaan de deelnemers per trein.