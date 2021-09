„Wij seriemoordenaars zijn zoons en echtgenoten. We zijn overal”, zei de Amerikaan Ted Bundy. Hij bekende ruim twintig moorden in de jaren 70. Hieke Wienke Jans –misdaadjournalist bij Panorama– en Ralph Schippers –scenarioschrijver en misdaadauteur–, zochten voor hun boek ”Seriemoordenaars in de Lage Landen” uit wat de misdadigers drijft.