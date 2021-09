In de „ontspannen omgeving” van het landgoed de Zwaluwenberg bij Hilversum is informateur Johan Remkes begonnen met gesprekken met de partijleiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten. De formatiepuzzel is er de afgelopen dagen, met het aftreden van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld als demissionaire ministers, „niet eenvoudiger op geworden”, zei Johan Remkes.