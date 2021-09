Hoe moeten we het aftreden van Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken nu eigenlijk zien en beoordelen? Dat is nog niet zo makkelijk. Helder is in elk geval hoe D66 haar leider, die donderdagavond terugtrad als bewindsvrouw, het liefst ziet afgeschilderd: als een vrouw die, om met Pim Fortuyn te spreken, zegt wat ze denkt en doet wat ze zegt.