Kand. L. van der Kuijl bevestigd als predikant van gg Waarde

Kandidaat L. van der Kuijl is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente te Waarde. In de intrededienst ging zijn schoonvader ds. M. Joosse uit Ede voor. Deze preekte over Jeremia 1: 11-12 . Het thema was ”De Heere laat zien te waken over Zijn Woord”. Aan de handoplegging namen vanuit de Theologische School deel ds. J. M. D. de Heer, ds. A. Schot en ds. D. de Wit, tevens consulent van Waarde, daarnaast ds. M. H. Schot en ouderling L. M. Harthoorn.