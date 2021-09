Vertrekkend burgemeester Koelewijn: De Bovenkerk zonder diensten, dat vind ik niet kunnen

Bijna 22 jaar was Bort Koelewijn (67) burgemeester. In drie Biblebeltgemeenten: Liesveld, Rijssen-Holten en Kampen. Volgende week neemt de CU-politicus afscheid van de Hanzestad. Tijd om terug te blikken. In de ruime burgemeesterskamer op het gemeentehuis in Kampen vertelt de olijke bestuurder uitgebreid over zijn jeugd. Over de dilemma’s waar hij als christelijke burgervader mee te maken had. En over de pijn van een Bovenkerk zonder kerkdiensten. „Dat vind ik eigenlijk niet kunnen.”