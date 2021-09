Bussemaker: te laat aandacht voor wie moeite heeft met een prik

De overheid heeft bij het begin van de vaccinatiecampagne tegen corona te weinig stilgestaan bij de mogelijkheden om mensen te bereiken die twijfels of weerzin voelen bij of tegen een prik. Dat zegt voormalig bewindsvrouw Jet Bussemaker, nu hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan het LUMC, in de Volkskrant. Ze heeft er volgens de krant samen met de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool onderzoek naar gedaan.