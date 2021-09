Opnieuw is er ophef over wrede en ontoelaatbare praktijken tijdens ontgroeningen van studentenverenigingen. Ieder jaar weer zijn er in september in diverse studentensteden berichten van eerstejaarsstudenten die vernederd, geschopt en geslagen worden bij de introductieweken van een studentendispuut. Soms worden opdrachten verstrekt die ronduit onmenselijk zijn.