Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft woensdag op het laatste moment uitstel van executie verleend aan een ter dood veroordeelde in Texas omdat de man zijn predikant fysiek aan zijn zijde wil tijdens de executie. De 37-jarige John Henry Ramirez, die ter dood veroordeeld is vanwege een dodelijke steekpartij in 2004, wil dat er hardop voor hem gebeden wordt als hij wordt omgebracht.