Ook al is hij veroordeeld vanwege een drievoudige moord, toch is Kevin Strickland onschuldig. Daarvan is de rechter inmiddels wel overtuigd. Desondanks zit hij al bijna 42 jaar opgesloten in een gevangenis in de Amerikaanse staat Missouri. Zijn vrijlating laat voorlopig nog op zich wachten, want gouverneur Mike Par­son ziet geen reden om zijn zaak met voorrang te behandelen.