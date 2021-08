Minister op top in Kiev: Russische bezetting Krim moet stoppen

Rusland moet de bezetting van de Krim staken en het schiereiland teruggeven aan Oekraïne. Daarvoor pleitte demissionair minister voor Buitenlandse Handel Tom de Bruijn maandag op een diplomatieke top in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hij verving minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), omdat zij druk is met de crisis in Afghanistan. De Bruijn is sinds enkele weken minister en dit is zijn eerste buitenlandse reis in die rol.