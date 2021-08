Beschietingen Hezbollah tonen dat Iran blijft streven naar vernietiging Israël

Hoewel het erop lijkt dat de situatie aan de noordgrens van Israël niet verder escaleert, is de dreiging van een oorlog tussen Iran en Israël zeker niet geweken. Eind vorige week schoot terreurbeweging Hezbollah, die gesteund wordt door de regering van Iran, vanuit Libanon een aantal raketten af op het noorden van de Joodse staat. Er vielen geen gewonden en er was geen schade aan huizen of andere gebouwen, maar Israël voerde wel vergeldingsaanvallen uit.