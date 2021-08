Ronke is op zomerkamp. Het liefst zou ze naar een atletiekkamp gaan, maar ze is blind – en hardlopen gevaarlijk. Ooit kwam ze, zo blijkt later, in botsing met een klein meisje. Dus moet ze zich vermaken op sterrenkamp, terwijl haar ouders „zich met z’n tweetjes suf gaan wandelen in de Ardennen.” Het heelal is een passie van Ronke, maar ook hier zijn beperkingen. Want wat zie je door een telescoop als je blind bent?