Het begin van de verkeersbeperkingen op de Haringvlietbrug zijn opnieuw uitgesteld, dit keer van 9 naar 23 augustus. Reden voor het uitstel is dat er is besloten het verkeer in beide richtingen niet over één baan, maar twee versmalde banen te laten gaan gedurende de werkzaamheden. De voorbereidingen daarvoor kosten extra tijd, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.