De campagne roept Nederlanders op te reflecteren op hun eigen gedrag en dat van de mensen in hun directe omgeving. „Want seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat ook vaak om ingesleten patronen in onze omgang met elkaar. We zijn dingen gewoon gaan vinden, die dat helemaal niet zijn”, aldus het toelichtende persbericht.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 84 procent van de Nederlanders vindt dat iedereen een rol heeft in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Recente cijfers van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) laten zien dat 1,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2024 een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt.

Staatssecretaris Mariëlle Paul van Funderend Onderwijs en Emancipatie vindt het belangrijk dat dat wordt aangepakt en werkt daarin samen met regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer. „Het is niet de bedoeling dat we totaal verkrampen in de omgang”, aldus Hamer. „Het gaat erom dat we ons bewust zijn van andermans wensen en grenzen en daarmee rekening houden.”