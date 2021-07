Minister: Ruim uur meer reistijd door maatregelen Haringvlietbrug

Verkeer dat over de Haringvlietbrug rijdt, zal door de langdurige verkeersmaatregelen binnenkort met flinke files te maken krijgen. Zo gaat de maximumsnelheid omlaag van 100 naar 50 kilometer per uur en wordt het verkeer over één rijstrook geleid. Uit de eerste berekeningen blijkt dat de extra reistijd tijdens de avondspits kan oplopen tot 68 minuten, zo schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) donderdag aan de Tweede Kamer.