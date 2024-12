Voor elke donatie op het platform moeten transactiekosten worden betaald, staat in de algemene voorwaarden op de website. Ook moet de organisator van een doneeractie een commissie betalen aan het platform. „Wij zijn erg geraakt dat het platform het ruime merendeel van hun fee wegwuift in solidariteit met de getroffenen”, schrijft de vrijwilligersorganisatie Lichtpuntjes van Mariahoeve.

Het team van doneeractie.nl zei over de handreiking: „Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen en samen een verschil maken. Wij van doneeractie.nl dragen daarom als platform graag ons solidaire steentje bij aan deze bijzondere actie. We leven mee met alle getroffenen van de explosie in Den Haag.”

Op dit moment is er ruim 600.000 euro opgehaald. Lichtpuntjes „gaat samen met de gemeente en een professioneel team van fiscalisten, juristen en een notaris om tafel, zodat wij kunnen waarborgen dat het geld via een goede verdeelsleutel terechtkomt bij de getroffenen.”