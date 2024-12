Reformatorische middelbare scholen lanceren nieuw wapen in strijd tegen lerarentekort

Het experiment met de flexpool moet helpen op een flexibele manier het lerarentekort tegen te gaan. Het idee voor de pool komt uit de koker van onderwijsregio Progressus (Zie: Reformatorische scholen werken landelijk samen in onderwijsregio Progressus) die daarvoor een subsidie ontving van het ministerie van Onderwijs. Sieger van Looijengoed en Gert van Leeuwen, beiden betrokken bij Progressus, lichten de plannen toe.

Een flexpool. Wat is dat?

Van Leeuwen, bestuurder van het Van Lodenstein College en voorzitter van het bestuur van Progressus: „Het is een initiatief van de reformatorische middelbare scholen om het lerarentekort effectiever aan te pakken. Het idee is simpel: Progressus start een centrale pool van docenten, vervangers, stagiaires en zijinstromers die flexibel ingezet kunnen worden bij de aangesloten middelbare scholen. Dit maakt het mogelijk om tekorten op een meer gestructureerde manier op te vangen. Voorheen werkte iedere school afzonderlijk aan vervanging en invulling van vacatures. Nu bundelen we onze krachten.”

Van Looijengoed, teamleider personeelszaken en communicatie bij de Jacobus Fruytier scholengemeenschap: „De flexpool biedt daarnaast ruimte voor maatwerk. Stel: een docent Nederlands is op het Van Lodenstein College maar voor 0,4 fte nodig, maar de Fruytier heeft een vacature voor 0,5 fte voor dat vak. Via Progressus kan een docent dan een nagenoeg volledige baan krijgen. Daarnaast kan de pool pensionado’s of tijdelijke vervangers inzetten waar de nood het hoogst is. Het concept is vergelijkbaar met wat al langer in het basisonderwijs gebeurt, maar nieuw is voor het voortgezet onderwijs.”

Wie zitten er in de flexpool?

Gert van Leeuwen: „De flexpool is breed opgezet. Het is de bedoeling dat er naast ervaren docenten en vervangers ook zijinstromers en pensionado’s een plaats in krijgen. Stagiaires krijgen via de pool de kans om ervaring op te doen op meerdere scholen, met goede begeleiding; we spreken daarom ook wel over een Talentpool. Voor pensionado’s is het een mogelijkheid om op flexibele basis betrokken te blijven bij het onderwijs.”

Hoe gaat zoiets er in de praktijk aan toe?

Van Leeuwen: „Elke school geeft aan welke vacatures of vervangingsbehoeften er zijn, en de flexpool koppelt deze aan beschikbare mensen. Dit wordt overzichtelijk gemaakt in een digitaal systeem. Daarnaast zorgt de pool voor professionele begeleiding van docenten, stagiaires en zijinstromers.”

Van Looijengoed: „Het gaat erom dat je talent efficiënt inzet en docenten gemakkelijk kunt koppelen aan de behoefte van scholen. Zo voorkomen we ook dat scholen afhankelijk worden van zzp’ers, die soms buiten de eigen achterban vallen.”

Flexpool is fiks experiment voor reformatorische middelbare scholen - Sieger van Looijengoed, coördinator Werven & Matchen bij Progressus

Scholen houden hun docenten zo minder in eigen hand? Dat lijkt een spannende stap.

Van Looijengoed: „Ja, dat is het ook. Dit is natuurlijk best een experiment voor scholen, want zij willen hun goede docenten graag voor zichzelf behouden. Dat snap ik wel, maar we willen via de flexpool vooral borgen dat flexibel personeel en zijinstromers een plek krijgen op een van de reformatorische scholen. Dat vraagt sámen kijken naar vraag en aanbod op de scholen. Samenwerken is in ieders belang.”

Reformatorische scholen zijn verspreid over heel het land. Vormt de afstand tussen de scholen geen obstakel voor het succes van dit plan?

Van Leeuwen: „Dat compliceert de zaak natuurlijk wel. Maar we zien nu al voorbeelden waarbij docenten lessen verzorgen op een nabijgelegen school. Dus er zijn zeker mogelijkheden; juist aan de randen van Nederland is de nood het grootst en daarvoor voelen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Van Looijengoed: „Als reformatorische scholen hebben we altijd gezegd dat de geografische spreiding het ingewikkeld maakt om op deze manier met elkaar samen te werken. We zien echter dat collega’s uit de achterban bereid zijn verder te reizen en de nieuwe generatie docenten vraagt meer flexibiliteit. Het is nu of nooit. We zien steeds meer kansen en als dit lukt, hebben we iets unieks voor het VO. Nog geen andere onderwijsregio heeft dit. ”