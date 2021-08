Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie getekend om het gedeeltelijk sluiten van de Haringvlietbrug tegen te gaan. Vanwege twee jaar durende werkzaamheden wordt het verkeer vanaf 9 augustus in beide richtingen over één rijstrook geleid. Daarbij wordt de maximumsnelheid teruggebracht van 100 naar 50 kilometer per uur. De brug in de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.