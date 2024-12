Ombudsman: lotgenotencontact familie veteranen moet beter

Partners en familie van veteranen die uit dienst zijn, bieden veel zorg aan de veteranen, aldus de ombudsman. Zij zijn het die, samen met familie, de veteraan ondersteunen en verzorgen als deze terugkomt van een missie en lichamelijke en mentale klachten heeft. In Nederland wonen ruim 100.000 veteranen.

De overheid heeft een zogenoemde ‘bijzondere zorgplicht’ voor veteranen en hun relaties, legt de ombudsman uit. Als veteranen kampen met gezondheidsklachten als gevolg van hun werk in het leger hebben zij recht op hulp. Dit geldt ook voor hun familie. Maar naasten van veteranen ervaren beperkingen in het samenkomen met lotgenoten en activiteiten om samen te ontspannen. „Ze zijn afhankelijk van een lidmaatschap van de veteraan of van het aantal dagen dat de veteraan per jaar mag besteden aan dit soort activiteiten”, staat in een rapport dat de ombudsman donderdag publiceert.

Speciaal voor kinderen van veteranen zijn ontspanningsactiviteiten en contact met gelijkgestemden van belang. Zulke activiteiten zijn er volgens de ombudsman „maar in beperkte mate”.

Het ministerie van Defensie moet financiële ruimte bieden aan het Veteraneninstituut, zodat lotgenotencontact laagdrempeliger wordt voor familie van veteranen. Het instituut moet het aanbod verruimen en meer regionale activiteiten aanbieden. „Zodat partners en familieleden even kunnen ontsnappen uit de onrust van het dagelijkse bestaan.”

Eerder meldde Van Zutphen al dat familie van veteranen zich niet altijd gezien en gehoord voelt. Hij doet meerdere aanbevelingen aan het kabinet en het Veteraneninstituut om de zorg voor deze mensen te verbeteren.