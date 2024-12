Door de Joodse geleerden wordt wel tegengesproken dat het woord ”ziet” nooit gebruikt wordt dan voor een tegenwoordige zaak. Men wil daarmee aantonen dat het dus niet op de komst van de Messias past. Dit is echter een grove onwaar­heid, want dikwijls wordt dit woordje ”ziet” geplaatst voor zaken die nog veraf zijn, in het bijzonder bij de beloften over de Messias (Jesaja 42:1, 52:10). Het is duidelijk dat deze Schriftwoorden, waarbij dit woord gebruikt wordt, toekomend zijn en tegelijk alsof zij reeds tegenwoordig waren. De Joodse rabbijnen zeggen elders zelf dat de profeten van toekomende zaken spreken alsof ze reeds ge­beurd zijn of heden.

In ons teksthoofdstuk wekt het woordje ”ziet” tot verwon­dering en opmerking en drukt het tevens de zekerheid van de zaak uit: „Ziet, een maagd zal zwanger worden.” Na het woord ”ziet” volgt het wonder dat gebeuren zou: een maagd zal zwanger worden.

Het grondwoord dat hier door ”maagd” ver­taald wordt, heeft ook al veel twist bij de Joden opgeroepen. Zij willen dit met alle geweld op een ander en niet op de moeder van de Messias toepassen. Volgens hen zou er geen maagd, maar zouden er in het algemeen alle jonge vrouwen mee bedoeld worden, hetzij gehuwd of ongehuwd. Zij menen daarvoor bewijs te vinden in de woorden van Salomo zoals we lezen in Spreuken 30:19.

_Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)_