Israël vaagt 80 procent Syrische militaire capaciteit weg

Binnen 48 uur voerden de Israëlische luchtmacht en marine zo’n 480 aanvallen uit op Syrische militaire doelen, verspreid over het hele land. Variërend van de marinehavens aan de westkust, tot wapenkonvooien in het uiterste oosten, dicht bij de grens met Irak.

Met operatie Pijl van Basan vernietigden de strijdkrachten naar schatting 80 procent van de Syrische militaire capaciteit, aldus een verklaring van het Israëlische leger (IDF) dinsdag. De zware aanvallen deden denken aan de Zesdaagse Oorlog van juni 1967, toen Israël binnen enkele dagen Egypte en Syrië zware verliezen toebracht.

Volgens de IDF voerden gevechtsvliegtuigen en drones honderden luchtaanvallen uit op Syrische luchtmachtbases, wapenopslagplaatsen en fabrieken waar raketten en ander oorlogstuig werden geproduceerd. Daarbij werden tientallen helikopters en gevechtsvliegtuigen tot schroot gereduceerd. De Israëlische marine vernietigde dinsdag tevens de complete Syrische oorlogsvloot die in de havens van Latakia en Minet al-Beida aan de westkust lag afgemeerd.

Bedreiging

De eerste aanvallen begonnen zaterdag al, toen duidelijk werd dat de Syrische opstandelingen met hun pijlsnelle opmars Damascus dreigden te bereiken en de val van president Bashar al-Assad nog een kwestie van tijd was. Die bombardementen waren specifiek gericht tegen opslagplaatsen van chemische wapens, radarsystemen, en raketlanceerinstallaties. Het gaf de luchtmacht daarna volledige vrijheid van opereren in het Syrische luchtruim.

Israël wil met operatie Pijl van Basan voorkomen dat de nieuwe machthebbers in Syrië de beschikking krijgen over oorlogstuig dat een bedreiging voor de Joodse staat vormt. Jeruzalem neemt het zekere voor het onzekere, omdat nog uiterst ongewis is hoe de situatie in het buurland zich zal ontwikkelen. Met de val van Assad is weliswaar een belangrijke bondgenoot van aartsvijand Iran uitgeschakeld, maar het is nog onduidelijk hoe de opstandelingen zich jegens Israël zullen opstellen en of het land niet opnieuw in chaos vervalt.

„Als nieuwe regime overdracht van wapens naar Hezbollah toestaat, zal het een zware prijs betalen” - Benjamin Netanyahu, premier Israël

Israël heeft er met de aanvallen in Syrië ook voor gezorgd dat het Syrische wapentuig niet in handen van Hezbollah valt. Sinds vorige maand is een nog altijd fragiel staakt-het-vuren tussen Israël en de Libanese terreurbeweging van kracht. De Joodse staat wil voorkomen dat Hezbollah zich herbewapent in Syrië, dat jarenlang gold als belangrijkste doorvoerland voor Iraanse wapens richting Hezbollah.

Geen misverstand

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu liet er dinsdag geen misverstand over bestaan dat Israël er alles aan zal doen om te voorkomen dat Iran opnieuw voet aan de grond in het buurland krijgt. „We willen normale betrekkingen met het nieuwe regime. Maar als dat regime Iran toestaat om zich opnieuw in Syrië te vestigen of de overdracht van Iraanse of andere wapens richting Hezbollah toelaat, zal het daarvoor een zware prijs betalen.”

Intussen houden Israëlische troepen tot nader order een bufferzone in het grensgebied tussen Israël en Syrië bezet om te voorkomen dat jihadisten te dicht in de buurt van de Joodse staat komen en een bedreiging voor burgers vormen. Dinsdag waren er berichten dat Israëlische tanks ver buiten die bufferzone opereerden en zelfs tot op 20 kilometer van Damascus waren gesignaleerd, maar dat sprak de Israëlische minister van Defensie Israel Katz met klem tegen. Hij benadrukte dat de troepen „een steriele defensieve zone” in Syrië bezetten, zonder plannen voor permanente aanwezigheid in het gebied.

__