Een Hongkonger is schuldig bevonden aan terrorisme en het aanzetten tot separatisme (afscheiding). Het is de eerste veroordeling onder de nieuwe, omstreden veiligheidswet die het Chinese communistische regime vorig jaar aan de voormalige Britse kolonie Hongkong heeft opgelegd. De Hongkonger krijgt op een later tijdstip zijn straf te horen. Het kan levenslang zijn.