Delen van Zuid-Limburg hebben dinsdagavond te maken met wateroverlast. Veel meldingen kwamen uit Landgraaf en Kerkrade. In Kerkrade raakte door het noodweer een gasleiding beschadigd in de Veldhofstraat in stadsdeel Eygelshoven en werden uit voorzorg ongeveer veertig mensen opgevangen in een gemeenschapshuis, aldus de veiligheidsregio. Omstreeks 22.30 uur was de situatie veilig en konden bewoners weer naar huis.