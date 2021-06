Het nieuwsgebruik en het vertrouwen in nieuws in Nederland is in het afgelopen coronajaar toegenomen. Nederlanders gebruiken dagelijks vaker nieuws en gebruiken vooral meer nieuws online en op televisie, meldt het Commissariaat voor de Media. Samen met het Reuters Institute for the Study of Journalism vroeg het commissariaat begin dit jaar ruim 2000 mensen naar hun nieuwsgebruik voor het Digital News Report Nederland 2021.