‘Consumenten lopen meer risico dan ooit op kopen namaakproducten’

De kans dat consumenten met de aankoop van een product als kleding, cosmetica, speelgoed, wijn of zelfs bestrijdingsmiddelen worden genept met namaakproducten was nog nooit zo groot als nu. Volgens onderzoek door het Europese bureau voor intellectueel eigendom EUIPO is 9 procent van de Nederlanders misleid met een nagemaakt product, met alle risico’s van dien. Tijdens de coronacrisis is meer digitaal gewinkeld, waarmee ook de bezorgdheid onder consumenten over namaakspullen toenam.