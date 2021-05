Een van de zaken die de strijd tussen Israël en de terreurbeweging Hamas heeft geleerd is dat het antisemitisme helaas nog springlevend is. De afgelopen dagen bleek dat bij demonstraties in tal van Europese steden. Het meest schrijnend is dat dit ook het geval is in Duitsland. Daar werd na de moord op 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog gezegd: Dit nooit weer.