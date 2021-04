Bij botsingen in een omstreden grensgebied tussen Kirgizië en Tadzjikistan zijn tientallen doden gevallen. Aan Kirgizische kant zijn volgens de regering in Bisjkek minstens 31 mensen omgekomen, 120 gewonden gevallen, huizen in brand gestoken en duizenden bewoners geëvacueerd. Een Tadzjiekse nieuwssite maakte melding van tien doden en negentig gewonden aan de andere kant.