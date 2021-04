Als het nieuwe coronavaccin van Janssen helemaal niet kan worden gebruikt, dan kan dat leiden tot een vertraging van zes weken in de vaccinatieplanning van het ministerie van Volksgezondheid. Zorgminister Hugo de Jonge zei dat in een toelichting op zijn besluit om Janssen niet te laten toedienen voordat er meer informatie is over ernstige bijwerkingen.