Toen de Tweede Kamer donderdagnacht de balans moest opmaken over de positie van demissionair premier Rutte bleek dat er twee moties met elkaar concurreerden: een motie van afkeuring en een motie van wantrouwen. Als de Kamer die laatste had aangenomen, had Rutte moeten aftreden, maar dat gebeurde niet. De teller bleef steken bij 73 stemmen: de hele Kamer minus de oude coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.