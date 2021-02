Nicoline Schuitemaker: Naar de zon kijken door een grauwsluier

In plaats van de gebruikelijke bedrijvigheid ziet Nicoline Schuitemaker (55) nu vrijwel dagelijks lege stoelen en tafeltjes in het visrestaurant van het gelijknamige familiebedrijf. „Vrolijk word je er niet van, er hangt een soort grauwsluier over het geheel.” Aan dit deprimerende gevoel toegeven doet ze niet. „Natuurlijk ben ik weleens chagrijnig, maar we beseffen onvoldoende hoe goed we het hier hebben en vooral hoe gezegend we zijn.”