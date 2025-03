SGP Vlissingen stelt compromis voor: artikel over vrouw niet schrappen, maar aanpassen

Aanvankelijk wilde de Vlissingse SGP-kiesvereniging ”Wees Getrouw” het gehele artikel hierover uit het beginselprogramma schrappen. De ledenvergadering van de plaatselijke kiesvereniging (pkv) stemde daar in november mee in. Datzelfde gold voor het voorstel om de lokale SGP-fractieleider Lilian Janse-van der Weele voor te dragen voor een plek op de landelijke kandidatenlijst.

Het pkv-bestuur komt nu met een aangepast voorstel. Het betreffende artikel zou niet moeten worden geschrapt, maar aangepast.

De aanpassing komt na een gesprek tussen het pkv-bestuur en het SGP-hoofdbestuur in januari en nadat het pkv-bestuur diverse reacties van andere kiesverenigingen kreeg. „Vervolgens hebben we kritisch gekeken naar onze voorgenomen motie en geconstateerd dat een herformulering beter recht doet aan de uiteenlopende opvattingen binnen de partij”, zo valt te lezen in een persbericht.

„Gewetensvrijheid hanteren we al op gebieden als verzekeren en vaccineren” Reinier van den Bosse, woordvoerder SGP Vlissingen

Tweede voorzitter Reinier van den Bosse van de SGP-kiesvereniging Wees Getrouw uit Vlissingen. beeld Van den Bosse Bewindvoeringen

In de voorgestelde aangepaste versie van artikel 10 staat dat het vervullen van politieke functies door vrouwen verschillend wordt beoordeeld in de SGP-achterban. Vrouwen moeten in hun eigen geweten overwegen of het passend is zich te kandideren en een politieke functie te bekleden, aldus een andere passage.

De stelling dat „het zitting nemen van de vrouw in politieke organen” strijdig is met haar roeping, keert in de nieuwe versie juist niet terug (zie kader).

De achttien aanwezige leden van de Vlissingse SGP-kiesvereniging stemden dinsdagavond unaniem in met het nieuwe voorstel.

„Ons doel is te laten zien dat we op een volwassen manier het gesprek aangaan over dit onderwerp”, aldus Reinier van den Bosse, woordvoerder en tweede voorzitter van de SGP Vlissingen. „Daarnaast streven we naar voortgang in dit dossier, terwijl we tegelijkertijd oog houden voor de gevoelens binnen onze brede achterban. Met dit compromisvoorstel denken we de juiste snaar te raken.”

Hij wijst er verder op dat gewetensvrijheid al wordt gehanteerd op gebieden als verzekeren en vaccineren. „De keuze voor vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek overlaten aan het geweten van het individu, sluit dus goed aan bij de traditie van de SGP.”

Door artikel 10 niet te schrappen maar te wijzigen, zal de discussie over de plaats van de vrouw voortduren, beaamt Van den Bosse. Daar staat volgens hem tegenover dat de wijziging de kans op steun van andere kiesverenigingen aanmerkelijk vergroot. „We verwachten nu zeker medestanders. Als we het bij de eerste versie hadden gehouden, was dat nog maar de vraag geweest.”

Brieven

Het Vlissingse SGP-bestuur ontving na het bekendmaken van de eerdere besluiten meerdere brieven van bezorgde pkv’s. Zo polste het bestuur van de pkv Ederveen in december bij andere lokale SGP’s de steun voor een brief waarin staat dat er geen zegen kan rusten op besluiten die tegen Gods Woord ingaan.

Het SGP-partijcongres stemt op zaterdag 24 mei over de Vlissingse motie. Enkele weken daarvoor geeft het hoofdbestuur haar mening over ingediende voorstellen. Voor aanpassing van het Program van Beginselen is een tweederdemeerderheid vereist.