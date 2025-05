Ondernemers na tariefdreiging: nog een deuk in betrouwbaarheid VS

Trump kondigde vrijdag onverwacht importtarieven aan van 50 procent op Europese producten. De EU en de VS waren nog in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden verlaagd waren van 20 naar 10 procent.

De uitstelperiode voor de eerder aangekondigde algehele heffingen loopt nog tot medio juli, benadrukt evofenedex. „Tot die tijd zouden de partijen tijd moeten hebben om tot een akkoord te komen.” Maar bedrijven worden nu opnieuw geconfronteerd met „ad-hocbesluiten op zeer korte termijn” waar „vrijwel onmogelijk op te anticiperen valt”, aldus de organisatie.

Het uiteindelijke slachtoffer is „onze gedeelde welvaart en de consument”, besluit evofenedex.

Trump stelde dat de importheffingen vanaf 1 juni kunnen gelden. De onderhandelingen met de EU gingen volgens hem „nergens heen”. Hij zei de heffingen van 50 procent „aan te raden”. Volgens de president zijn er geen tarieven als producten worden gebouwd of gemaakt in de VS.