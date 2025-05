„We hebben een krachtig signaal gehad uit Flevoland. Ik begrijp dat heel goed”, zei de PVV-minister voor aanvang van de ministerraad. In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor het openen van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart, onder meer doordat BBB en NSC tegen zijn. De provincie heeft geen zeggenschap over het gebruik van de luchthaven.

Vrijdag vergadert de ministerraad over de uitbreidingsplannen van Defensie. Lelystad Airport is de beoogde nieuwe locatie voor de gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht. Het vliegveld is gebouwd om Schiphol te ontlasten, maar wordt momenteel niet gebruikt voor vakantievluchten.