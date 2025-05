Actiegroep: Madlener stop zoeken naar draagvlak Lelystad Airport

Stichting Red de Veluwe roept minister Barry Madlener (Infrastructuur) op te stoppen met zoeken naar draagvlak om vliegveld Lelystad te kunnen openen voor vakantievluchten. „Dit is een herhaling van zetten. Dat draagvlak is er niet. Niet in de Tweede Kamer en niet in het kabinet. Geen draagvlak is feitelijk nee.”