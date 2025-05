Japanse premier praat met Trump over importheffingen

Volgens Ishiba duurde het gesprek ongeveer drie kwartier en werden ook onderwerpen rond economische samenwerking en veiligheid besproken. De premier zei uit te kijken naar een persoonlijke ontmoeting met Trump bij een G7-top in Canada volgende maand.

Vooral de heffingen op auto’s van 25 procent zijn pijnlijk voor Japan omdat de Verenigde Staten een grote exportmarkt voor Japanse autofabrikanten zijn. Tokio heeft Washington om vrijstelling van de heffingen gevraagd en wijst daarbij op de grote Japanse bedrijfsinvesteringen in de VS. Daarnaast is Japan een belangrijke militaire bondgenoot van de Amerikanen in Azië.