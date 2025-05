Europese ministers: handelsgesprekken met VS gaan door

De Duitse regering blijft de Europese Unie steunen in de onderhandelingen met Washington, zegt de Duitse buitenlandminister Johann Wadephul. Hij voegt eraan toe dat zulke importheffingen niemand helpen. „Ze zouden alleen maar de economische ontwikkeling in beide markten schaden.”

Trump dreigde vrijdag onverwacht met importheffingen van 50 procent op goederen uit de Europese Unie. Hij stelde dat de onderhandelingen met de EU nergens heen gaan. De EU en de VS waren in onderhandeling over de algehele importtarieven, die voor drie maanden waren verlaagd van 20 naar 10 procent.

De Franse handelsminister Lauren Saint-Martin schrijft in een bericht op X dat Trumps nieuwe dreigementen niet helpen bij de onderhandelingen tussen de EU en de VS. Frankrijk blijft volgens hem dezelfde strategie hanteren, namelijk om te de-escaleren, maar ook klaar te staan om te reageren.

De Ierse premier Micheál Martin noemt de nieuwe stap op X „extreem teleurstellend”. Volgens Martin is een onderhandelde uitkomst voor beide partijen de best mogelijke uitkomst en heeft de EU te goeder trouw deelgenomen aan dat proces.