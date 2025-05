Jongeren zijn groter deel inkomen kwijt aan private huurwoning

Jongeren tot 34 jaar in een private huurwoning betaalden in 2024 gemiddeld 46 procent van hun inkomen aan wonen, zo’n 1185 euro per maand. Dat is volgens de bank een „flinke toename” vergeleken met 2015, toen bij jongeren nog 39 procent van hun inkomen opging aan wonen.

Jongeren in een sociale huurwoning waren vorig jaar gemiddeld 680 euro kwijt aan woonlasten, 31 procent van hun inkomen. Dat is juist minder dan in 2015, toen was dat nog 36 procent. Leeftijdsgenoten met een koophuis waren het kleinste deel kwijt aan wonen, 28 procent van hun inkomsten.