Jeugdeducatiefonds: geen gelijke kansen voor scholieren

Kinderen die in armoede opgroeien presteren vaak minder goed op school, omdat ze last hebben van stress, oververmoeid zijn, geen bril of veilige speelplek hebben, merkt het Jeugdeducatiefonds op. Een op de vier basisschoolleerlingen ervaart stress. Dat komt vaak door geldgebrek thuis. Kinderen moeten bijvoorbeeld op de grond slapen of hebben geen eigen bed. Vorig schooljaar vroegen scholen 229 keer een bed of bureau aan voor een leerling.

Ongeveer 28.000 kinderen in heel Nederland dragen geen bril, terwijl ze die wel nodig hebben, omdat hun ouders de hoge kosten niet kunnen betalen. „Dat is zorgelijk, want als je niet goed ziet kun je ook niet goed leren”, schrijft het Jeugdeducatiefonds.

Ondanks het Programma Schoolmaaltijden zijn er nog steeds kinderen bij wie thuis niet genoeg eten beschikbaar is. Ook zijn er wijken waarin kinderen niet veilig buiten kunnen spelen.

Bij het fonds komen steeds meer zorgaanvragen binnen voor kinderen met mentale problemen voor wie geen speltherapie beschikbaar is. Ook kreeg het fonds vorig schooljaar zeker 3000 aanvragen voor een fiets of fietsspullen voor leerlingen. Scholen met veel kinderen die opgroeien in armoede hebben moeite met het werven van goede leerkrachten vanwege de hoge werkdruk. Ongeveer 72.000 kinderen, van wie veel een beperking hebben, worden te vroeg, te laat of helemaal niet opgehaald door leerlingenvervoer.