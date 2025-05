Ministers: wederzijds begrip ontbreekt bij hulp op zee

Het ontbreekt aan wederzijds begrip tussen de Kustwacht en de veiligheidsregio’s. Dat schrijft het kabinet in een reactie op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de blus- en reddingsoperatie van het autoschip Fremantle Highway in 2023. Volgens de OVV verliep die operatie vooral moeizaam vanwege gebrekkige communicatie.