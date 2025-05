Nederland ondertekent brief met kritiek op Europees hof niet

In de brief pleiten de negen landen voor een interpretatie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die meer ruimte biedt om „criminele buitenlanders” uit te zetten.

PVV-minister Faber heeft premier Schoof gevraagd de brief ook te ondersteunen, zei ze vorige week tegen het ANP. Ze wees daarbij op het hoofdlijnenakkoord, waarin het voornemen staat om in te zetten op aanpassing van EU-verdragen. „Dus in feite is de afspraak al in het verleden gemaakt.”

Volgens RTL hebben NSC-bewindspersonen Schoof geadviseerd niet te tekenen en leidde dit tot discussie in het kabinet.