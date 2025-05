Dagblad van het Noorden: Eerstejaars Vindicat ‘in het gezicht gebrandmerkt’ tijdens uitje

Voorzitter Wibe Kaak van Vindicat bevestigt dat leden van de vereniging gewond zijn geraakt en in hun gezicht eerstegraads brandwonden hebben opgelopen. Hij zegt nog niet te weten of het daadwerkelijk om brandmerken gaat. „Dat hebben we intern in onderzoek. Zeker is dat verschillende leden eerstegraads brandwonden hebben opgelopen bij een incident dat buiten de vereniging gebeurde. De groep was een weekendje weg en daar is het misgegaan.”

Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend.