Trump bevestigt komst naar NAVO-top aan Schoof

Eerder op donderdag deelde Schoof op X dat hij een „prettig gesprek” met Trump had gehad. „We keken vooruit naar zijn komst bij de NAVO-top volgende maand in Den Haag, waarbij ik heb benadrukt dat het een grote eer is voor Nederland om hem en alle andere NAVO-bondgenoten te mogen verwelkomen.”

Aan Trumps komst werd eerder nog getwijfeld. De president leek zijn steun voor de NAVO af te laten hangen van de mate waarin andere lidstaten in hun defensie investeren. Ook maakten de VS bezwaar tegen de komst van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Op 24 en 25 juni is Nederland gastland voor de NAVO-top in het World Forum in Den Haag.