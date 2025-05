Gemeenteraad Zaanstad stemt in met heffen entree Zaanse Schans

„We willen dat de toerist betaalt voor het in stand houden van de Zaanse Schans”, stelde wethouder Wessel Breunesse tijdens de raadsvergadering. Het vragen van entreegeld geldt volgens het college „als vertrekpunt voor de uitwerking van een meerjarige financieringsstrategie en langdurige exploitatie waarbij uitgaven en inkomsten in het gebied in evenwicht zijn”. In de raad zullen nog meer besluiten volgen „om het werk van het college daarop te beoordelen”, aldus Breunesse.

Tijdens de raadsvergadering werden ook enkele amendementen van het voorstel aangenomen. Zo moet er expliciet in komen te staan dat er geen fysiek hek om de Zaanse Schans komt, en dat de toegang voor Zaankanters gratis blijft. Natascha Stroo van GroenLinks reageerde opgelucht. „Ik hoop dat we hiermee hek-gate ten einde brengen.” De amendementen worden door het college „omarmd” en zorgen volgens Breunesse voor de nodige „finetuning”.

Eerder donderdagavond werd in de raad een verzoek voor een referendum over het afsluiten van de Zaanse Schans afgewezen. Dit leidde tot een fel debat dat uitmondde in een motie van wantrouwen tegen wethouder Breunesse, ingediend door Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad. De motie werd door een ruime meerderheid verworpen. Daarop verlieten de partijen Democratisch Zaanstad en DENK de zaal. „Als we zouden blijven zitten, zouden we een ondemocratisch proces legitimeren”, aldus Kerkhoven.