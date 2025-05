Dijksma gaat in gesprek met politiebonden na ophef over brief

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gaat praten met politiebonden ACP en NPB, na de ophef over haar brief aan de gemeenteraad over politiegeweld bij een pro-Palestijnse demonstratie. Dat zegt Dijksma tijdens het vragenuur. In de brief stond dat er geen instructie was gegeven om geweld te gebruiken. Door dat publiekelijk te uiten, voelen de bonden zich niet gesteund.