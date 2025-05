Agema wil meer stoppogingen voor rokers vergoeden via zorgpakket

Rokers kunnen vanaf volgend jaar meer hulp vergoed krijgen bij pogingen om van hun verslaving af te komen. Sinds 2011 zit één stoppoging in het basispakket van de zorgverzekering, maar dat worden maximaal drie stopprogramma’s per jaar. Dit is een van de wijzigingen in de basisverzekering die zorgminister Fleur Agema (PVV) wil doorvoeren per 2026, meldt ze donderdag aan de Kamer.