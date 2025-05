Israëlische ambassade in Nederland geschokt door schietpartij

„Moge de herinnering aan Yaron Lischinsky en Sarah Lynn Milgrim tot zegen zijn. In gedachten zijn we bij hen en hun dierbaren”, staat in de verklaring. De ambassade deelt op sociale media ook een foto van een brandende kaars bij een foto van het koppel en een Israëlische vlag.

Er is sprake van een „wereldwijde trend waarbij de haat tegen Joden en Israël steeds ernstigere vormen aanneemt”, zegt de ambassade. „De spanningen worden gevoed door haatzaaiende activisten die streven naar de vernietiging van Israël. Ook in Nederland zien we deze zorgwekkende tendens.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde aan dat hij extra veiligheidsmaatregelen zou laten treffen bij diplomatieke missies in het buitenland. „De Ambassade van Israël heeft vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten en is dankbaar voor de toewijding tot veiligheid”, laat de post in Den Haag weten.