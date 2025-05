Eis vijf jaar voor vernielen graven en deelnemen terreurgroep

Voor terroristische motieven bij de grafschennis ontbreekt doorslaggevend bewijs, aldus de officier, onder meer omdat de vernieler geen „tekens” heeft achtergelaten waardoor voor de bevolking duidelijk was dat het om een terreuractie ging. Maar de wijze waarop de vernieler te werk is gegaan heeft wel de kenmerken van het jihadistisch gedachtegoed, aldus het OM. Staande grafstenen en foto’s van overledenen moesten het vooral ontgelden. B. heeft gezegd dat hij ongeveer twintig graven heeft vernield, maar dat gelooft justitie niet. Delen van de vernielingen zijn door B. gefilmd met zijn telefoon. Hij deelde video’s online in chatgroepen.

Behalve van de grafschennis verdenkt het OM B. van het deelnemen aan een terroristische organisatie. B. zou in 2023 hebben willen uitreizen naar Somalië om deel te nemen aan de „aanvallende jihad” en als martelaar te sterven. B. zegt dat hij na zijn radicalisering weer tot inkeer is gekomen, maar volgens het OM is er alle reden om die bewering in twijfel te trekken.

Bij aanvang van de zitting probeerden twee mannen uit het publiek de verdachte in de rechtszaal aan te vallen. De parketpolitie kon net voorkomen dat zij de verdachte bereikten. De mannen zijn door de agenten uit de zaal verwijderd.