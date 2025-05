Frankrijk noemt Israëlische kritiek belachelijk en onterecht

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar had kritiek op Europese landen naar aanleiding van de dood van twee medewerkers van de Israëlische ambassade in Washington. Zij werden doodgeschoten door iemand die volgens de politie opriep tot een vrij Palestina. Dat was ook te zien op beelden.

„Er is een directe lijn te trekken tussen antisemitische en anti-Israëlische opruiing en deze moord”, zei minister Saar. „Deze opruiing komt ook van leiders en functionarissen van vele landen en internationale organisaties, met name uit Europa.”

Woordvoerder Christophe Lemoine zei dat Frankrijk dat anders ziet. „Frankrijk veroordeelt iedere antisemitische daad altijd en ondubbelzinnig, in het verleden, nu en in de toekomst.”